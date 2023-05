ncoronarea regelui Charles, care va avea loc pe 6 mai, va fi lansata sub forma unui album, fiind prima data cand o astfel de ceremonie istorica va fi disponibila publicului din lumea intreaga, informeaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un comunicat dat publicitații, casa de discuri Decca Records a anuntat ca va inregistra ceremonia de la Westminster Abbey, pe 6 mai, precum si muzica dinaintea slujbei sub titlul ‘’The Official Album of the Coronation’’ (‘’Albumul oficial al incoronarii), pe care il va lansa in streaming si pentru download in aceeasi zi. O versiune in format fizic va…