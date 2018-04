Cercetatorul Radu Silaghi-Dumitrescu, care are in studiu producerea sangelui artificial, a fost numit de ALDE Cluj in functia de presedinte al organizatiei Cluj-Napoca. "Radu Silaghi-Dumitrescu este cadru didactic universitar, cu o experienta de 20 de ani. Detine doua doctorate in chimie (unul obtinut in SUA si unul la Cluj-Napoca) si experienta in cadrul CNCS (Consiliul National al Cercetarii Stiintifice) si CNATDCU (Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare). Este autor a peste 200 de publicatii stiintifice, cu domenii de interes din chimie, biochimie,…