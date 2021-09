Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a efectuat prima livrare de gaz natural lichefiat (GNL) din Romania catre Damen Shipyards Mangalia, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Produsul a fost utilizat pentru alimentarea unei nave cu motoare care utilizeaza GNL. Este prima nava de acest tip construita in Romania, la…

- Administrația locala din Sebeș vrea sa reabiliteze un spațiu public urban aflat pe strada Alunului, la intersecția cu strada Cloșca. Se propune amenajarea unei zone verzi, cu alei, loc de joaca și zone de relaxare prevazute cu banci cu incarcare wireless și mese de șah. Primaria Sebeș a anunțat recent…

- Lucrarile au inceput deja, noul parc urmand sa poata fi folosit de locuitori in primavara anului viitor. Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a demarat lucrarile de amenajare a unui nou parc si a unui spatiu comunitar in cartierul Ciucului, in zona de langa Școala Generala „Godri Ferenc”. Noul spatiu…

- Un nou spațiu de joaca a fost amenajat in municipiu, fiind construit cu fonduri europene. Zilele trecute a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalau – etapa I”

- Oferta de servicii din Iulius Town a fost diversificata cu un concept unic in Romania, creat special pentru ca cei mici sa-și poata dezvolta abilitațile și talentele prin intermediului jocului și a experiențelor noi. Cei 1.400 mp de distracție de la Energy Kids Family Center sunt imparțiți in mai multe…

- Astazi, 15 iulie 2021, a avut loc recepția lucrarilor la obiectivul de investiții “Amenajare spațiu verde pe imobile abandonate sau degradate din Municipiul Zalau – etapa I”, situat pe strada Lacului. Pentru a transforma aceasta zona degradata și pentru a-i oferi utilitate, au fost executate urmatoarele…

- Venirea verii, creșterea temperaturilor sunt factori care impun creșterea gradului de atenție in privința curațeniei mediului public. Foto: Gabi Boholz Poate ca tocmai și de aceea, prin grija Totul Verde. SA, in sectorul 4 s-a trecut la o ampla campanie de igienizare a locurilor publice, in aceasta…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a inaugurat, pe strada Posada, un loc de joaca pentru copii, un spațiu cu aparate de fitness și noile locuri de parcare ce s-au amenajat in zona. Locul de joaca pentru copii a fost redat cetațenilor care locuiesc in zona, dupa ce a fost reabilitat…