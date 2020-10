Bani aruncati la gunoi. Camerele de supraveghere din oras sunt o MIZERIE!

Lugojenii s-au bucurat in momentul in care au aflat ca orasul va beneficia de un sistem de supraveghere. In mod normal, punerea in functiune a unui astfel de sistem ar fi trebuit sa le asigure cetatenilor mai multa siguranta, in conditiile in care politistii… [citeste mai departe]