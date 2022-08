Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de cercetatori din Italia a descoperit un vaccin anti-cancer capabil sa declanseze raspunsuri ale sistemului imunitar la tumori si care poate creste eficacitatea medicamentelor utilizate in imunoterapie, informeaza joi ANSA, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- A fost descoperit un complex arheologic necunoscut pana acum. Specialiștii l-au gasit la poalele Munților Pirinei. Cercetatorii au descris situl construit in doua epoci distincte ca: epoca imperiala romana (intre secolele I si V) si epoca crestina medievala (intre secolele IX si XIII). Orașul este situat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a declarat vineri ca a autorizat extinderea utilizarii unui vaccin contra variolei umane pentru a fi folosit impotriva propagarii variolei maimutei, care ar putea primi nivelul de alerta maxima din partea OMS.

- Al doilea caz de variola maimuței a fost confirmat in Romania, marți, la un barbat in varsta de 32 de ani, iar in cele 27 de state membre ale UE au fost confirmate circa 900 de cazuri de variola maimuței pana acum. Investigațiile de laborator au confirmat marți, cel de-al doilea caz de variola […]

- Romania va primi in jur de 2.500 de doze de vaccin impotriva variolei: Anunțul ministrului Sanatații dupa primul caz confirmat Romania va primi in jur de 2.500 de doze de vaccin impotriva variolei: Anunțul ministrului Sanatații dupa primul caz confirmat Luni, dupa confirmarea primului caza de variola…

- Un vaccin impotriva cancerului a fost testat cu succes pe animale, iar acum urmeaza sa fie testat pe oameni. Serul testat pe șoareci și maimuțe, s-a dovedit a fi capabil sa distruga apararea pe care tumorile o pun in aplicare pentru a se proteja de atacurile sistemului imunitar prin blocarea celulelor…

- Toata lume știe deja ca bicarbonatul de sodiu te scapa de orice problema și te ajuta mereu cand ai nevoie. Ei bine, astazi va vom prezenta cum ingredientul minune imbunatațește tratamentele impotriva cancerului. Iata beneficiile acestui aliment! Este un truc foarte benfic pentru sanatate!