Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori de la Institutul Indian de Știința și de la Universitatea Niigata din Japonia a realizat o descoperire remarcabila: au gasit apa oceanica captiva in zacaminte minerale din Munții Himalaya, datand de aproximativ 600 de milioane de ani.Prin analiza depozitelor ce conțineau atat…

- Oamenii de știința de la Harvard susțin ca au gandit un ser care poate inversa procesul de imbatranire. Ceea ce se știe despre „cocktailul de intinerire" este ca conține cinci pana la șapte ingrediente, care au fost utilizate anterior pentru tratarea diferitelor boli, relateaza New York Post.Oamenii…

- Oamenii de știința au stabilit un posibil factor care duce la creșterea numarului de furtuni Studii recente efectuate de paleoclimatologi au dus la noi descoperiri cu privire la relația dintre nivelul dioxidului de carbon din atmosfera și creșterea numarului de furtuni. Rezultatele studiului au fost…

- In inima Marii Egee, intr-un colț izolat al Greciei, se afla o minunata insula numita Ikaria, un loc fermecator care a captat atenția cercetatorilor și a starnit curiozitatea multor oameni, datorita unui fenomen remarcabil: longevitatea remarcabila a locuitorilor sai, majoritatea reușind sa depașeasca…

- Oamenii de stiinta au descoperit ca singuratatea ar putea fi un factor de risc mai important pentru aparitia bolii arteriale coronariene decat dieta deficitara, lipsa exercitiilor fizice, fumatul si depresia. Boala arteriala coronariana este o afectiune din cauza careia vasele sangvine care alimenteaza…

- Cercetatorii de la National Institutes of Health (NIH) din Statele Unite au descoperit informatii importante despre procesele de imbatranire si de vindecare in timp ce studiau organismele unor hidrozoare marine spongioase, au anuntat reprezentantii acestei agentii americane, citati de Agenția Xinhua,…

- Oamenii de stiinta au folosit inteligenta artificiala pentru a descoperi trei figuri pierdute in Liniile Nazca, in Peru, care au fost gravate in desert in urma cu 2.400 de ani. Sistemul de invatare profunda este de 21 de ori mai rapid decat al unui om in gasirea unor "geoglife" antice in fotografii…