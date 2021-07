Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii de la Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca atrag atentia asupra faptului ca reabilitarea termica a cladirilor, in special gradinite si scoli, care au deja un nivel crescut de radon, va provoca o mai mare concentratie a substantei respective, care este cancerigena. „Cercetatorii…

- Cercetatorii de la Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca atrag atentia asupra faptului ca reabilitarea termica a cladirilor, in special gradinite si scoli, care au deja un nivel crescut de radon, va provoca o mai mare concentratie a substantei respective, care este cancerigena. „Cercetatorii…

- Reabilitarea termica a cladirilor, in special a gradinitelor si scolilor, va duce la o concentrație și mai mare de radon, o substanța cancerigena, avertizeaza cercetatori ai Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca.

- Reabilitarea termica a cladirilor crește nivelul de radon, substanța cancerigena care crește riscul de cancer pulmonar, atrag atenția cercetatorii de la Universitatea "Babes-Bolyai" (UBB) din...

- Cercetatori ai Universitatii 'Babes-Bolyai' (UBB) din Cluj-Napoca atrag atentia ca reabilitarea termica a cladirilor care au deja un nivel crescut de radon va duce la o si mai mare concentratie a substantei respective, care este cancerigena.

- In acest an, 12 absolvenți ai Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia au demonstrat ca niciun obstacol nu este prea dificil de trecut daca studiezi și muncești din greu. Aceștia au reușit, intr-un an dominat de pandemia de COVID-19 și mutarea invațamantului in mediul virtual, sa…

- Cercetatori ai Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca au realizat o harta interactiva a ratei de acoperire vaccinale la nivelul localitatilor din Romania. Articolul UBB Cluj a realizat o harta interactiva a vaccinarii anti-COVID-19 pe localitati apare prima data in Someșeanul.ro .

- Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de luni un proiect de hotarare privind eliberarea din funcția de subprefect de Alba a lui Viorel Rașcovici. Reamintim ca acesta și-a anunțat demisia inca de saptamana trecuta, invocand ”motive personale”. Lucrurile s-au precipitat brusc dupa ce reprezentanții…