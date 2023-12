Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele zile vremea se va raci accentuat, temperaturile scazand și pana la minus 11 grade Celsius. Sud-estul Romaniei va fi lovit din nou de viscol, iar la București și in mare parte din țara va ninge. Vremea se va incalzi din nou de saptamana viitoare, a anunțat meteorologul…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, viscol si precipitatii insemnate cantitativ in judete din sudul, centrul si nord estul tarii, valabila pana duminica seara. In perioada 25 noiembrie, ora 10:00 26 noiembrie, ora 18:00, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea,…

- El a derulat o activitate literara intensa, creand texte lirice sub pseudonimul C.M. Blond, la Tecuci, Botosani, Constanta, Craiova, Bucuresti, Bazargic El a murit la Bazargic, pe 20 mai 1929 Constantin Muche este originar din municipiul Tecuci, judetul Galati. S a nascut in data de 24 noiembrie 1878,…

- Wizz Air a anunțat ca ruta aeriana Bucuresti – Salzburg revine in programul de zbor al companiei incepand cu data de 2 aprilie 2024. Reprezentantii operatorului aerian precizeaza ca biletele pentru destinatia Salzburg sunt deja disponibile pentru rezervare online pe site-ul companiei si prin intermediul…

- Sambata, 25 noiembrie 2023, de la ora 18.00, la Cinematograful de arta „București” va fi proiectat in premiera filmul „Anatomia unei prabușiri”, regizat de Justine Triet, in rolurile principale fiind Sandra Huller, Swann Arlaud, Samuel Theis și Milo Machado Graner. In ultimul an, Sandra, o scriitoare…

- COD GALBEN emis de ANM:Interval de valabilitate: 11 noiembrie, ora 17 – 12 noiembrie, ora 08Fenomene vizate și zone afectate: intensificari ale vantului, predominant ninsori la munte la peste 1400 m, temporar viscol la peste 1700 mVantul va avea intensificari in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai…

- Vremea se va incalzi puternic, incepand cu ziua de joi, iar sambata maximele vor atinge 33 C in Muntenia și Dobrogea și 32 C in Oltenia. In Transilvania vor fi 28 C, iar in Moldova maximele vor ajunge la 30 C.

- GREU… CSM Vaslui intalnește, vineri dupa-amiaza, incepand cu ora 17:00, pe CSM București in Liga Zimbrilor la handbal masculin, intr-un joc cu o favorita certa, gruparea din Capitala. Vasluienii vin dupa o infrangere clara in fața celor de la CSM Dobrogea, in timp ce bucureștenii s-au impus pe terenul…