Cercetător: Punctul critic către încălzirea globală ireversibilă, posibil deja depăşit Punctul critic catre incalzirea globala ireversibila este posibil sa fi fost deja depasit, cu o serie de consecinte ”in cascada” pentru planeta noastra, a avertizat marti responsabilul german din cadrul celei mai ample expeditii stiintifice organizata vreodata. “Evaluarea din urmatorii cativa ani va determina daca mai putem salva banchiza arctica prezenta pe tot parcursul anului, printr-o protectie coerenta a climei, sau daca am depasit deja acest important punct critic al sistemului climatic”, a subliniat Markus Rex la Berlin , la opt luni de la revenirea din misiunea internationala cu durata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Punctul critic catre incalzirea globala ireversibila este posibil sa fi fost deja depasit, cu o serie de consecinte „in cascada” pentru planeta noastra, a avertizat, marti, responsabilul german din cadrul celei mai ample expeditii stiintifice organizata vreodata la Polul Nord, relateaza AFP. „Evaluarea…

- Punctul critic catre incalzirea globala ireversibila este posibil sa fi fost deja depasit, cu o serie de consecinte "in cascada" pentru planeta noastra, a avertizat marti responsabilul german din cadrul celei mai ample expeditii stiintifice organizata vreodata la Polul Nord, relateaza AFP. …

- Punctul critic catre incalzirea globala ireversibila este posibil sa fi fost deja depasit, cu o serie de consecinte "in cascada" pentru planeta noastra, a avertizat marti responsabilul german din cadrul celei mai ample expeditii stiintifice organizata vreodata la Polul Nord, relateaza AFP. "Evaluarea…

- „Evaluarea din urmatorii cativa ani va determina daca mai putem salva banchiza arctica prezenta pe tot parcursul anului, printr-o protectie coerenta a climei, sau daca am depasit deja acest important punct critic al sistemului climatic”, a subliniat Markus Rex la Berlin , la opt luni de la revenirea…

- Statele Unite vor sa îsi consolideze relatia cu Groenlanda, în special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken în timpul unei vizite în aceste teritoriu danez din Arctica, adaugând ca Washingtonul nu are însa nicio…

- Statele Unite vor sa isi consolideze relatia cu Groenlanda, in special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken in timpul unei vizite in aceste teritoriu danez din Arctica, adaugand ca Washingtonul nu are insa nicio intentie sa o cumpere, asa cum a…

- Statele Unite vor sa isi consolideze relatia cu Groenlanda, in special din punct de vedere comercial, a declarat joi seful diplomatiei americane Antony Blinken in timpul unei vizite in aceste teritoriu danez din Arctica, adaugand ca Washingtonul nu are insa nicio intentie sa o cumpere, asa cum a…

- Vacanta de primavara va avea loc in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru a reduce mobilitatea in actualul context epidemiologic, iar Evaluarea nationala se va sustine intre 5 si 8 iulie, a anuntat, marti, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferinta de presa. El a precizat, totodata, ca evaluarea…