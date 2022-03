Cercetător: Pericolul ca Moldova să fie invadată de către Rusia e ridicat Este parerea lui Dumitru Minzarari, cercetator asociat in Direcția de Cercetare a Europei de Est și Eurasia la SWP și expert asociat al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Primul semnal in acest sens, ca Rusia sa inainteze Moldovei eventuale ultimatumuri, pe care le cere de mai mulți ani, cum ar fi spre exemplu garanții internaționale de neutralitate sau impunerea federalizarii Republicii Moldova, cu implicarea Transnistriei. Daca Moldova nu va indeplini aceste ultimatumuri, atunci Rusia va incerca o noua „operațiune militara””, a remarcat cercetatorul la EU Debates Cafe cu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimr Putin a ”disparut” in mod brusc, vineri, de pe ecrane, in timp ce sustinea un discurs la un mare concert, la Moscova, de sarbatorire a anexarii Pennsulei ucrainene Crimeea, in 2014, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statul Major al Armatei ucrainene noteaza în buletinul de presa zilnic publicat miercuri pe contul oficial de Facebook ca armata rusa ar putea implica în razboiul din Ucraina și trupele staționate în regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, scrie punctul.md. …

- El a mai spus, intr-un interviu pentru televiziunea de stat, ca nu are nicio indoiala ca se va gasi o soluție la criza din Ucraina și ca o noua runda de discuții urmeaza sa inceapa intre oficialii ucraineni și ruși, scrie Reuters.Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa,…

- Traian Basescu a vorbit despre Unirea Republicii Moldova cu Romania. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi dimineata invazia Ucrainei. La primele ore ale diminetii, Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, si-a anuntat intentia de a decreta stare de urgenta pe teritoriul statului. Traian…

- Moscova a anunțat astazi inceputul operațiunii in Ucraina, invocand escaladarea atacurilor din partea forțelor Kievului in Donbass. Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca scopul operațiunii este demilitarizarea și denazificarea Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste din estul Ucrainei sustinute de Moscova - un pas care ar putea creste dramatic riscul unui razboi la scara larga cu Kievul, scrie Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa mai bine de 5 ore de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, a devenit foarte clar ca Emmanuel Macron a intrat in barlogul ursului, scrie Politico. In timp ce liderul de la Kremlin a ales sa sfideze Occidentul, declarand Crimeea teritoriu rusesc și aderarea Ucrainei la NATO o declarație de razboi…

- Șeful marinei germane a demisionat sâmbata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recâștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, relateaza Reuters. „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa…