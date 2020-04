Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a transmis marti ca nu exista dovezi ca un medicament promovat de presedintele american Donald Trump ca un potential tratament miraculos impotriva Covid-19 este eficient impotriva acestei boli cauzate de noul coronavirus, scrie Agerpres. Trump a spus ca hidroxiclorochina, un medicament…

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Un prim caz de coronavirus a fost identificat printre angajații Comisiei Europene, a spus luni o purtatoare de cuvânt, relateaza Reuters. Este vorba de o femeie care s-a întors recent din Italia și care a fost pusa în carantina saptamâna trecuta, a spus un oficial european.…

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a participat joi, 5 martie, la o intrevedere cu Mariya Gabriel, comisarul european pentru Inovare, Cercetare, Cultura, Educație și Tineret. In cadrul discuțiilor, au fost abordate teme de actualitate din domeniul educației și cercetarii, atat la nivel…

- Activista ecologista Greta Thunberg a transmis Romaniei un mesaj in care spune ca romanii trebuie sa fie uniti impotriva taierilor ilegale de paduri, scrie Mediafax. „Buna, numele meu este Greta Thunberg si sunt o activista pentru mediu din Suedia. Va indemn sa va alaturati miscarii Fridays for Future…

- Comisia Europeana a transmis Romaniei ca trebuie sa recupereze un ajutor de stat incompatibil cu legislația comunitara in valoar ede 570 de milioane de euro de la CFR Marfa. Statul roman a anulat o serie de datorii in 2013, la privatizarea eșuata cu omul de afaceri Gruia Stoica.”Piata transportului…

- Autoritațile de la București negociaza cu Bruxelles-ul ajutoare de stat pentru CE Oltenia și Tarom, pentru a le salva de la faliment Autoritatile din Romania sunt in discutii cu Comisia Europeana (CE) privind acordarea de ajutoare de stat Complexului Energetic Oltenia, afectat de cresterea preturilor…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații (MS) Nelu Tataru a afirmat, joi, ca este necesara elaborarea unei strategii pentru ca o posibila pandemie in Uniunea Europeana sa fie tratata in mod unitar de toate statele membre, conform unui comunicat de presa transmis de MS.Nelu Tataru conduce…