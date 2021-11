Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița cu Program Prelungit din comuna Deda a ținut sa marcheze intr-un mod cu totul special ziua de 1 Decembrie – Ziua Naționala a Romaniei printr-o serie de activitați in care au fost implicate atat cadrele didactice, cat și cei mici. „Ziua Nationala reprezinta un bun prilej de a aborda astfel…

- scoala Consilierii locali sunt așteptați vineri, 5 noiembrie, la o ședința ordinara de Consiliu Local. Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de hotarare, printre care și cel privind privind relocarea temporara a activitatii Gradiniței cu Program Prelungit nr. 10 Baia Mare in spatiile scolare aparținand…

- Gradinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunata", structura a Școlii Gimnaziale "Mihai Viteazul" din Targu Mureș, a desfașurat vineri, 22 octombrie, un eveniment cu tradiție, dedicat Zilei Recoltei. Preșcolarii gradiniței au realizat lucrari artistice pe tema "Simfonia toamnei" care au fost expuse…

- Primaria municipiul Targu Mureș, prin Direcția de Asistența Sociala, incepe acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradinita, in baza Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul…

- Centrul de Pregatire Psihopedagogica Medico-Farmaceutica din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza inscrieri la programul postuniversitar, de medical teachingacademic „Noi tehnici de predare și evaluare in disciplinele…

- De saptamana viitoare, Piscina "ing. Mircea Birau" din Targu Mureș iși redeschide porțile, dupa programul obișnuit, adica intre orele 06.00 și 22.00. Astfel, incepand de marți, 14 septembrie și pana duminica, saptamanal, iubitorii inotului sunt așteptați la inot. Publicul targumureșean este rugat sa…

- Cele mai cautate gradinite de stat din municipiul Falticeni, an de an, sunt gradinitele cu program prelungit. Si la singura gradinita privata parintii s-au grabit sa-si inscrie copiii, aici inscrierile facandu-se pe toata perioada anului scolar. La inceputul lunii august, toti copiii ...

- Facem organizeaza cea de-a patra ediție a festivalului Zacusca de Arta care va avea loc de aceasta data in Cetatea Medievala din Targu Mureș pe data de 11 septembrie 2021. An de an publicul targumureșean iubitor de arta și frumos este invitat la evenimentul devenit deja tradiție – Zacusca de Arta. Organizatorii…