- Directorul Festivalului Cerbul de Aur 2018, Smaranda Vornicu Shalit, compozitorul Andrei Tudor si dirijorul si compozitorul Daniel Jinga se numara printre cei sapte membri ai juriului care vor alege concurentii manifestarii organizate intre 29 august si 2 septembrie, in Piata Sfatului din Brasov.

- RUSIA 2018. Faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial din Rusia a debutat cu un meci spectaculos. O partida de povestit nepoților, in care s-au marcat nu mai puțin de șapte goluri. Franța și Argentina au fost protagonistele spectacolului de pe arena din Kazan, invingatoare ieșind naționala…

- Un mesaj emoționant transmis de „un prieten drag” unui „tefelist” a devenit viral pe rețelele de socializare. In mesajul transmis in stilul unei scrisori unui „tefelist” (termen generic folosit pentru a descrie protestatarii din strada, provenit de la expresia „tanar frumos și liber) „prietenul drag”…

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost gasita spanzurata sambata, in gospodaria bunicii sale din comuna Teslui, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Cristian Grigorescu. Fata, care era eleva a unui liceu din Slatina, s-ar fi sinucis din cauza ca a fost dezamagita…

- Politistii din Brașov efectueaza, marți, zece perchezitii și pun in aplicare 7 mandate de aducere intr-un dosar in care mai multi administratori de firme sunt banuiti ca se intelegeau inaintea licitatiilor publice asupra pretului oferit, in asa fel incat acesta sa fie mic, informeaza mediafax.ro. Politistii…

- Fosta șefa DIICOT, Alina Bica, va depune o plangere penala pe numele șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și a șefului Secției I, Gheorghe Popovici. Anunțul a fost facut in sala de judecata de avocatul Alinei Bica, care a precizat ca plangerea va fi depusa la Parchetul General. Aparatorul a cerut, la…

- Un pilot de raliu si doi spectatori au fost raniti, duminica, la Campionatul de Viteza in Coasta din Brasov, dupa ce concurentul a pierdut controlul vehiculului si a lovit o masina parcata pe marginea drumului, in care se aflau doua femei, transmite corespondentul Mediafax. Accidentul s-a produs duminica…

- Indicele Robor la 3 luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut luni brusc la 2,22%, de la nivelul de 2,13% inregistrat vineri, potrivit datelor publicate luni de Banca Naționala a Romaniei.. Acesta este cel mai mare nivel al indicelui din ultimul an…