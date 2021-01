Cer noros și ninsori izolate Miercuri, vremea va fi predominant inchisa. Soarele rasare la ora 07:54. La munte va continua sa ninga, iar vantul va bate cu intensificari care la rafala se vor atinge viteze de pana la 70 km/h. Cu totul izolat e posibil sa cada ninsori slabe. Soarele apune la ora 17:27. Temperaturile, in zona noastra, vor fi negative, iar maxima zilei va urca foarte puțin peste 0 grade. Joi, nu se anunța schimbari climatice majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

