CEO selectează trei șefi pentru CS și directorat La nivelul Complexului Energetic Oltenia este in derulare o selecție de directori pentru Consiliul de Supraveghere și Directorat. Sunt cele doua structuri de conducere de la nivelul companiei energetice. Activitatea de recrutare este desfașurata cu ajutorul unei firme de profil și vizeaza selecția a doi membri noi pentru Consiliul de Supraveghere, precum și a unui membru pentru Directoratul colosului energetic. Consiliul de Supraveghere funcționeaza fara doi membri in urma demisiei a doi șefi. De asemenea, Directoratul are in componența de aproape un an de zile numai patru membri. Structura respectiva… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Notificarea ajutorului de stat acordat Complexului Energetic Oltenia a fost inregistrata formal la Comisia Europeana. Este o etapa importanta a procesului de aprobare a Planului de Restructurare, rezultatul bunei colaborari intre CE Oltenia, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul…

- Liderul PNL Ludovic Orban a i-a indemnat pe romani sa mearga duminica la vot. Premierul a afirmat ca „6 decembrie reprezinta un moment de cotitura, avem sansa ca Romania sa se indrepte in directia corecta” si garanteaza ca votarea se va face in cele mai sigure conditii de protejare a sanatatii. „6 decembrie…

- Mandatele actualilor șefi din Complexul Energetic Oltenia(CEO) vor fi prelugite pana in 2021, respectiv cu inca patru luni. Este vorba de o masura care va fi luata de catre acționarii Complexului Energetic Oltenia in ședința de la jumatatea lunii viitoare. Potrivit companiei, se va proceda, acolo unde…

- Ministrul Transporturilor: ”Tarom merge inainte și va deveni profitabila in 4-5 ani.” Cum va fi restructurata compania de stat in care sunt 192 de sefi Compania Tarom va merge inainte, este sprijinita de Guvern si, daca se va respecta planul de restructurare, undeva in 4-5 ani va deveni…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) anunța plecarea din companie a 4.600 de angajați din sectorul minier și energetic. Este vorba de programul de ieșiri din sistem prin pensionare și disponibilizari colective prevazut in Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia 2020 – 2025 cu perspectiva…

- ​Un proiect de OUG privind mai multe masuri fiscal-bugetare au fost discutate joi de Guvern, în prima lectura, a anunțat Florin Cîțu, ministrul finanțelor. Având în vedere ca se apropie 25 octombrie, actul normativ are în vedere o înlesnire la plata pentru obligațiile…

- TAROM a anunțat, marți, ca va reduce salariilor angajaților cu 20%. Masura va fi luata incepand cu data de 16 octombrie, potrivit unui comunicat emis de compania aeriana, citat de Antena 3. Astfel, toți angajații Tarom vor lucra patru zile pe saptamana in loc de cinci zile și automat salariul lor va…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca viteza de implementare a masurilor aprobate de Guvern din Planul de relansare economica si investitii este una "multumitoare", in conditiile unei administratii care "nu-si asuma riscuri, nu are spirit antreprenorial si care foarte greu poate fi convinsa sa…