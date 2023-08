CEO evualuează bunurile care pot fi garanții pentru ajutorul de stat Complexul Energetic Oltenia (CEO) a dispus evaluarea bunurilor mobile și imobile ce pot constitui garanție in favoarea statului conform articolului 7, aliniatul 2 din Ordonanța de Urgența a Guvernului 21/2022. Actul normativ privește instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societații Complexul Energetic Oltenia SA. Compania energetica este beneficiara de cațiva ani de ajutoare financiare de stat. Acestea au fost platite de Ministerul Finanțelor Publice. Banii au fost virați cu girul Comisiei Europene, in baza unui Plan de restructurare și decarbonare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

