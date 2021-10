Centrulnatura.ro: Chempedak, este o sursa foarte buna de energie, are actiuni anti-hipertensive si anti-canceroase

Stiri pe aceeasi tema

- Natura a proiectat in interiorul organismului nostru atat o soba de gatit ruseasca ndash; organele de digestie ndash; cat si mai multe "aragaze" moderne, care sunt folosite cand si cand atunci cand apare un necesar de mai putina energie. De exemplu, in tesuturile plamanilor sunt depozitate mereu grasimi.…

- Intr un organism cu cavitatea abdominala plina de grasime, dar considerat "normal" de catre criteriile medicinii moderne, mobilitatea abdomenului este mult redusa, astfel incat omul este silit sa respire in primul rand prin latirea si presarea cutiei toracice. Se produce o solicitare mult mai mare astfel,…

- Fara curent, pompele de la nivelul putului ce deserveste localitatea Valea Dacilor nu vor putea functiona, iar abonatii din zona vor ramane fara apa potabila in intervalul mai sus mentionat.Marti ndash; 14 septembrie 2021, in intervalul orar 09.00 ndash; 17.00, furnizorul de energie electrica va sista…

- In toate fazele de dezvoltare ale stiintei medicale, de a lungul istoriei omenirii, chiar si in cele mai indepartate perioade de timp, cauza principala a majoritatii bolilor oamenilor a fost considerata una externa.Cu alte cuvinte ndash; boala era considerata ceva exterior ndash; un spirit malefic,…

- Este foarte greu sa schimbi ideile fundamentale ndash; presupunerile si conceptele pe care isi structureaza oamenii viata.Unul dintre cele mai importante lucruri in viata unui om cautarea stabilitatii.Daca nu poate gasi in exterior destula STABILITATE ndash; macar sa fie in interior ndash; in parerile…

- Alimentatia este un subiect delicat pentru fiintele umane.Pentru foarte multi dintre noi ndash; mancarea a ramas singura sursa de placere ndash; intr o lume nebuna, haotica si aparent fara reguli ndash; in care suntem purtati ca frunzele in vant de valurile sociale si de mode desigur, pentru ca ne lasam…

- Lumea vie a Naturii, din care omul este o parte ndash; are legile ei biologice clare, a caror validitate o descoperim in fiecare zi.Una dintre legi ndash; evidenta pentru toti marii biologi ai lumii se numeste EVOLUTIE.Evolutia este un proces de invatare dezvoltare continuu ndash; prin care un individ…

- Hrana gatita produce acidoza.Mi am demonstrat o de curand, in cursul unui post de hrana vie doar cu fructe si legume crude.Introducerea unei mese gatite ndash; constand intr o supa de stevie, sau urzici oparite ndash; a declansat aparitia in organism a unei stari de acidoza echivalenta cu cea declansata…