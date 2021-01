Stiri pe aceeasi tema

- Corteva Agriscience a inceput construcția Centrului pentru Tehnologii Aplicate Semințelor, noteaza mediafax. Unitatea, localizata in Franța, va oferi un pachet complet de servicii fermierilor europeni. Corteva Agriscience a inceput construirea unui nou Centru de Tehnologii Aplicate Semințelor…

- Funeraliile actorului si regizorului francez Robert Hossein, care a murit la varsta de 93 de ani, vor fi organizate miercuri, 6 ianuarie, intr-un cadru restrans in orasul Vittel (estul Frantei), a declarat pentru AFP sotia sa, actrita Candice Patou, potrivit AGERPRES. Un medic le da replica…

- aproximativ 2.500 de persoane, venite din toate colțurile Franței și unele chiar din strainatate, au sarbatorit Anul Nou in vestul Franței in cadrul unei petreceri neautorizate care nu a putut fi impiedicata de autoritați, scrie AFP. Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a convocat vineri seara la…

- Fostul președinte francez Valéry Giscard d'Estaing, în vârsta de 94 de ani, a murit miercuri seara „înconjurat de familia sa” în centrul Franței, susține AFP care invoca surse din anturajul familiei, confirmând informații de la radio Europa 1.Cel…

- În Belgia a început vineri procesul unui diplomat iranian, acesta fiind acuzat alaturi de alți trei cetațeni iranieni ca au planuit în 2018 plantarea unei bombe la o adunare a unui grup de opoziție aflat în exil în Franța, aceasta fiind prima instanța când un iranian…

- Tenismanul moldovean Radu Albot a debutat cu dreptul la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale in valoare de 3.901.015 euro, invingandu-l in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-4, pe polonezul Hubert Hurkacz, intr-o partida disputata luni. In turul urmator, Radu Albot,…

- Franta intra in carantina totala, dupa ce autoritatile au decis sa impuna noi restrictii de deplasare in incercarea de a tine sub control raspandirea virusului SARS-CoV-2. Mii de oameni si-au facut bagajele si s-au urcat in masini vrand sa paraseasca marile orase, in speranta ca vor putea depasi mai…

- Indicele DAX al bursei din Frankfurt a scazut in timpul tranzactiilor cu pana la 5% si a inchis in declin cu 4,2%, la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni. Indicele pan-european STOXX 600 a coborat cu 3%, cel mai accentuat declin din ultimele cinci saptamani. Indicele CAC 40 al bursei din Paris…