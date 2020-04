Stiri pe aceeasi tema

- KIA Motors Corporation l-a numit pe Jochen Paesen in funcția de vice-președinte al Grupului de Design Interior. Preluand noul sau post in luna martie, dl. Paesen va avea biroul la Centrul de Design KIA din Namyang, Coreea de Sud și i se va subordona direct lui Karim Habib, vice-președinte senior și…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) avertizeaza ca daca statele se grabesc sa ridice restrictiile impuse pentru combaterea raspandirii COVID - 19, virusul s-ar putea reactiva, iar impactul economic ar putea fi mai grav si prelungit.

- Analiza epidemiologica realizata pe aproximativ jumatate dintre persoanele infectate din Israel, țara care inregistreaza 2.030 de cazuri de infectare in prezent și 5 decese, arata ca 29% au fost infectati cu coronavirus in lacasuri de cult si in scolile religioase iudaice, unde credinciosii mentin un…

- Coronavirusul COVID-19 a provocat 107 morti in Italia de la inceputul epidemiei, conform ultimului bilant oficial anuntat miercuri seara, ce ridica la 3.089 numarul cazurilor de infectare confirmate in aceasta tara, a treia din lume cea mai afectata de epidemie, dupa China si Coreea de Sud, relateaza…

- Coronavirusul se raspandește tot mai rapid la nivel mondial, accentuand teama privind o pandemie, lovind piețele financiare și obligand guvernele din toata lumea sa ia tot mai multe masuri contra raspandirii infecțiilor, transmite agentia Reuters, preluata de Hotnews. Potrivit ultimelor statistici,…

- Ministerul Justitiei (MJ) a anulat dezbaterea publica a proiectului de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), care ar fi trebuit sa fie organizata luni. Dezbaterea va fi reluata dupa ce va fi investit noul Guvern, anunța Mediafax.Decizia vine dupa ce…

- Un calator din China a fost diagnosticat in orasul american Seattle cu coronavirusul provenit din orasul chinez Wuhan, a declarat marti un oficial al Centrului pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite, transmite Reuters.

