Centrul Militar Județean Maramureș începe o nouă serie de recrutare pentru rezerviștii voluntari (VIDEO) Incepand cu data de 22 mai și pana in 30 iunie are loc perioada de inscriere pentru rezerviștii voluntari, anunța Centrul Militar Județean Maramureș. Incepem o noua serie de recrutare pentru rezerviștii voluntari. Ne adresam pentru toți candidații de pe raza județului Maramureș care sunt interesați. Daca ai varsta intre 18 și 55 ani poți sa vii la sediul nostru de pe strada Turnului, nr. 1 din Centrul Vechi. Perioada de inscriere este intre 22 mai și 30 iunie anul acesta. Candidații care doresc sa opteze pentru rezerviști voluntari nu semneaza un contract și nu devin militari activi efectiv. Daca… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

