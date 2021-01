Centrul Infotrafic ne spune unde ploua si unde este lapovita in Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Se circula fara probleme sambata dimineața, pe șoselele din Romania. Poliția anunța ca nu sunt evenimente rutiere pe drumurile naționale sau pe autostrazi. Doar in patru județe din Moldova este ceața, iar vizibilitatea este redusa, potrivit Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca joi dupa-amiaza pe Autostrada București-Constanța ploua torențial. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, joi dupa-amiaza ploua torențial pe sectorul cuprins intre kilometrii 10 și 105 al autostrazii A2, potrivit mediafax.ro.…

- Centrul Infotrafic anunța ca joi dimineața nu sunt drumuri blocate din cauza depunerilor de zapada, dar ca pe multe șosele carosabilul este umed, iar in unele zone s-a depus polei sau este ceața. Centrul Iinfotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca joi dimineața pe…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca traficul este inregunat marți dupa-amiaza pe mai multe drumuri din țara din cauza ceții care a redus vizibilitatea in unele locuri sub 50 de metri, anunța MEDIAFAX. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, ceața a redus vizibilitatea…

- Se circula cu dificultate pe drumurile din Romania dupa ce a nins in mai multe zone ale țarii. Poliția anunța ca problemele cele mai mari sunt in Dobrogea unde cateva porțiuni de șosea sunt acoperite de un strat subțire de zapada. Totuși, nu sunt drumuri inchise din cauza zapezii, scrie Mediafax.…

- Singurul concurs desfașurat la nivel național, dedicat viticultorilor cu suprafețe cultivate sub 100 de hectare, din regiunile Moldova, Muntenia, Transilvania, Oltenia, Dobrogea și Banat. Peste 130 de crame și 340 de probe de vin inscrise in concurs in cadrul etapelor regionale. Juriul, format din degustatori…

- Polițiștii rutieri atrag atenția asupra pericolului acvaplanarii, din cauza unei ploi torențiale, sambata, pe Autostrada A2 București – Constanța. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul…

- Luna noiembrie pastreaza caracteristici ale sezonului de toamna, cel putin in prima sa decada, dar treptat, spre sfarsitul lunii, vor aparea lapovita si ninsoarea , se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), citata de agerpres. Valorile…