- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 12:15, sunt semnalate conditii de ceata densa, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Botosani, Tulcea si…

- Pe A3, in zona Campia Turzii – Nadașelu, se circula in condiții de ceața, vizibilitatea fiind redusa sub 150 de metri. Centrul Infotrafic al Poliției Romane au semnalat condițiile de ceața de la ora 18:30, in zonele Campia Turzii – Nadașeuș și Targu Mureș – Chețani, circulandu-se pe autostrada A3 in…

- Conduceți prudent, ceața reducere vizibilitatea in trafic Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe…

- ATENȚIE, pe unele șosele din țara sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic izolat sub 200 metri The post ATENȚIE, pe unele șosele din țara sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic izolat sub 200 metri first appeared on Partener TV .

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, la aceasta ora, ceața afecteaza vizibilitatea in trafic sub 50-100 de metri, pe tronsoanele cuprinse intre km. 10-15 , 23-35, 160-162, pe A2 București-Constanța. De asemenea și pe A4 Ovidiu –Agigea, se circula in condiții…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Harghita Maramureș și Salaj. Sfatuim șoferii…

- Este ceața miercuri la pranz pe un tronson al autostrazii Deva-Nadlac, unde vizibilitatea este scazuta. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, este ceața densa pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, intre km 425 (localitatea Margina) pana la km 584 (localitatea Nadlac).…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt semnalate conditii de ceata, care poate reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri pe raza judetelor Alba, Brasov, Bacau, Botosani, Constanta, Covasna, Harghita, Iasi, Suceava, Tulcea si Vaslui. Recomandam conducatorilor…