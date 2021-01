Stiri pe aceeasi tema

- Asta susțin specialiștii de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Intr-un comunicat de presa, Agentia europeana de supraveghere a bolilor arata ca cele trei variante ale coronavirusului care au fost depistate initial in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia, reprezinta…

- Cele trei mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2 detectate in Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia implica un risc foarte ridicat pentru Europa, intrucat ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care indeamna statele UE sa ia…

- Mutatiile din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia ale virusului SARS-CoV-2 reprezinta un risc foarte ridicat pentru Europa, intrucat ele sporesc transmisibilitatea virusului, avertizeaza Centrul European pentru Controlul Bolilor. Organismul european indeamna statele UE sa impunp restricții mai…

- Cifrele noilor infectari si ale deceselor asociate COVID-19 in Europa inregistreaza noi maxime, cum este cazul Germaniei, care joi a anuntat un nou record de decese. Din acest motiv, unele tari impun noi restrictii antiepidemice sau le prelungesc pe cele deja adoptate, relateaza agentia EFE. Germania…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat, astazi, ca a primit solicitarea de aprobare a vaccinului anti-Covid-19 produs de AstraZeneca și Universitatea Oxford.Solicitarea va fi analizata in regim de urgența, iar o recomandare ar putea fi emisa undeva, in jurul datei de 29 ianuarie, cand ar…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest record negativ dramatic, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Sambata, Ministerul italian al Sanatatii a…