- De la inceputul anului au fost soluționate, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), 73 de litigii aflate pe rolul instanțelor din 18 județe ale Romaniei. Din 2021 pana acum, peste 280 de litigii din instanța s-au rezolvat in afara cadrului…

- Tot mai multe procese dintre consumatori si banci purtate in instanta ajung sa se rezolve amiabil, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB). Potrivit Centrului, instantele din Arges sunt primele care recomanda, in mod oficial, concilierea. Din 2021 pana…

- ”Negocierile dintre consumatori si banci s-au rezolvat in doar 25 de zile in anul 2022, fiind cea mai buna medie de la infiintarea Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Acest lucru demonstreaza disponibilitatea partilor de a gasi rapid o solutie, prin compromis…

- Daca ai un credit mare și simți ca nu poți sa-l mai platești, exista o soluție ca sa iți imbunatațești situația financiara: negocierea cu banca prin intermediul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar. In cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul…

- Bancile resping fara motiv doar 4,5% din cererile trimise de consumatori Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), precizand ca s-a dublat numarul de negocieri.