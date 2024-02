Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale prin Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar județean Covasna desfașoara activitați de recrutare a candidaților pentru admiterea in cele cinci colegii naționale militare, pentru anul de invațamant: 2024 – 2025, dupa cum urmeaza: – inscrierea candidaților:…

- Artista Luiza Zan a acceptat invitația de a deveni Ambasador BookLand și de a inaugura Școala Primara și Gradinița „Remenyik Sandor” din Alungeni, comuna Turia (jud. Covasna), renovata și dotata de Asociația BookLand. Cantareața de jazz, care a decis sa lase orașul in urma pentru a locui intr-un sat…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 10 ianuarie a.c. avea in evidența doar 29 locuri de munca vacante, in localitațile Sfantu Gheorghe, Sita Buzaului, Targu Secuiesc și Ojdula . Persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca au șansa de a…

- Autoritatile locale din orasul Intorsura Buzaului vor premia, luna aceasta, casa cea mai frumos impodobita de sarbatori, castigatorul urmand sa fie desemnat pe baza voturilor publicului. Potrivit primarului Raul Urda, concursul a fost initiat in anul 2020 cu scopul de a determina localnicii sa-si decoreze…

- Un numar de 22 de copii din Covasna, din totalul celor 65 de elevi bursieri din patru județe- Covasna, Harghita, Mureș, Satu-Mare, au primit bursele „Romani pentru Romani”, cu puțin timp inainte de Ajunul Craciunului. Despre derularea acestei acțiuni, președintele asociației Calea Neamului, medicul…

- Programul de vizitare a pacientilor internati la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a fost extins in toate sectiile, acestia putand fi vizitati zilnic intre orele 13-18, a anuntat, joi, conducerea institutiei. Potrivit reprezentantilor spitalului, durata vizitei este de maximum 30 de minute,…

- Peste 230 de biciclete vor putea fi inchiriate in municipiul Sfantu Gheorghe prin sistemul Bike Sharing, care va deveni functional in primavara anului viitor, au anuntat, marti, autoritatile locale. Statiile vor fi amplasate in zone de interes si cu trafic intens, cum ar fi centrul orasului, gara, centrele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zone din 15 judete, pana vineri seara. Conform prognozei de specialitate, in intervalul 23 noiembrie, ora 22:00 – 24 noiembrie, ora 10:00, va fi in…