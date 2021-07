Centrul de Proiecte Culturale al Primariei Timișoara a publicat, aseara, un prim rezultat al proiectelor selectate pentru a fi finanțate in acest an. Vor fi acordați bani publici nerambursabili pentru doar zece proiecte, in funcție de punctajul obținut in urma evaluarii. Pe primul loc se claseaza Bienala Art Encounters 2021 – Our Other Us organizata de Fundația […] Articolul Centrul de proiecte culturale al Primariei Timișoara, finanțare pentru o acțiune care s-a incheiat cu patru zile inainte de inscrierea in concurs a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .