Stiri pe aceeasi tema

- Excelența in Educație concretizata in rezultatele obținute de elevii performanți din invațamantul dambovițean la etapa naționala, unul dintre subiectele dezbatute la ședința ordinara a Colegiului Prefectural al județului Dambovița, in cadrul careia au fost prezentate o serie de informații care au vizat…

- Arctic iși dezvolta strategia privind invațamantul dual: joburi pe timpul verii in companie și programe de dezvoltare personala București, 23 mai 2022 – Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, Post-ul DAMBOVIȚA: Elevii și absolvenții liceelor partenere Arctic vor putea lucra in companie…

- Centrul de Excelența in Formare Profesionala Maramureș organizeaza cursul de Competențe digitale GRATUIT, in cadrul proiectului “Formare pentru performanța” ID134585, care are ca obiectiv creșterea participarii la invațarea pe tot parcursul vieții, a accesului egal la programe de formare profesionala…

- Patru dintre elevii Liceului de Arte „Balașa Doamna” din Targoviște participa la Olimpiada Naționala de Interpretare (cls.IX-XII) care se desfașoara la Timișoara in perioada 20-23 aprilie 2022. Este vorba despre Post-ul Elevii Liceului de Arte ,,Balașa Doamna” reprezinta Dambovița la Olimpiada Naționala…

- Campania naționala “AZI DONEZI, MAINE SALVEZI!” 4-8 Aprilie 2022 O noua campanie de donare marca „Doneaza Sange, fii erou!” incepe la Dambovița – Targoviște! Va așteptam la Centrul de Transfuzie Post-ul O noua campanie de donare marca „Doneaza Sange, fii erou!” incepe la Dambovița – Targoviște! apare…

- REȘIȚA – Juniorii republicani A, conduși de antrenorul Leo Doana, au reușit sa se califice in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce au eliminat Ripensia Timișoara! „In primul tur i-am invins pe cei de la Poli Timișoara. Ceea ce ma bucura pe mine foarte mult este faptul ca incep sa renasca…

- Elevii din Gorj, care s-au inscris la concursuri și olimpiadele naționale, vor participa in week-end la etapele județene care vor avea loc la Targu Jiu. Majoritatea etapelor județene sunt programate sambata și duminica. Astfel, etapa judeteana a Olimpiadei de Fizica se va desfașura sambata, 19 martie,…

- Conform unei informari a Sindicatului Valahia, din cadrul COS, grupul italian Beltrame a preluat de la AJOFM Dambovița informațiile cu privire la foștii salariați ai COS Targoviște, care sunt in Post-ul SINDICAT: Beltrame a preluat de la AJOFM Dambovița informațiile cu privire la foștii salariați ai…