Stiri pe aceeasi tema

- Maxima Ferestre din Bacau, unul dintre cei mai importanți producatori de tamplarie termoizolanta din zona de est a Romaniei, anunța dezvoltarea unui parteneriat comercial cu VEKA AG, liderul mondial in producția de sisteme din PVC pentru ferestre și uși. Grupul german VEKA are o tradiție de peste 50…

- ”Tinerii din ziua de astazi nu mai citesc”, ”Elevii nu merg la teatru”, ”Oamenii de la sate nu sunt educați”, ”Cultura nu mai are valoare”. De cate ori v-ați intalnit cu astfel de prejudecați? Sau de cate ori le-am formulat chiar noi inșine, fara a incerca sa cercetam mai in amanunt realitatea la care…

- Se discuta foarte mult in aceasta perioada despre inIțiativa dvs. “O CASA PENTRU FIECARE TANAR”. In ce consta acest proiect? Ce ofera Primaria? Bacaul se confrunta cu o problema importanta: prea mulți tineri pleaca din orașul nostru. Unii dintre cei ramași in Bacau se uita la București, dar și la Europa…

- Confruntat cu un nedorit exod al tinerilor, Bacaul reacționeaza și decide sa ia masuri: Primaria anunțat ca va oferi teren gratuit tinerilor pana in 35 de ani, teren pe care aceștia iși vor putea construi case. “Tinerii sunt viitorul comunitații noastre și cred ca trebuie sa facem tot ceea ce putem…

- Exclusa din PSD dupa ce a votat pentru investirea Guvernului Orban, deputatul de Bacau Elena Haratau a trecut la PNL. Elena Haratau a transmis conducerii forului legislativ ca, incepand cu data de 2 decembrie, si-a incetat activitatea ca deputat in grupul parlamentar al PSD si va activa in grupul parlamentar…

- Zeci de elevi de la șapte școli din județul Bacau și din Chișinau au marcat, marți, 3 decembrie, la Școala Gimnaziala Speciala „Maria Montessori”, Ziua Internaționala a Persoanelor cu Dizabilitați. La eveniment au venit elevi de la Școala Gimnaziala Speciala „Maria Montessori”, de la Școala Auxiliara…

- Grupul industrial Agricola, din Bacau, și-a prezentat joi, 14 noiembrie, noua sa imagine in piața de profil. Grupul are, din aceasta luna un nou brand, „Impreuna, la masa”, iar toate categoriile de produse Agricola au acum un concept de brand comun, unitar, definit in jurul esenței brandului: mancare…

- Un trio dinamic al carui repertoriu este compus in majoritate din piese clasice de muzica blues și soul dar care propune incursiuni și in alte stiluri muzicale (jazz, funk & rock) atat ca textura sonora cat și ca stare. Experiența acumulata in Statele Unite de catre LIVIU POP prin colaborari cu artiști…