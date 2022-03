Stiri pe aceeasi tema

- Finanțare europeana pentru Centrul Cultural și Educațional Freidorf. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Reabilitare cinematograf și schimbare destinație in „Centrul Cultural și Educațional Freidorf”, depus la Asociația Grupul de Acțiune Locala Freidorf...

- Conducerea Agenției de Dezvoltare Regionala (ADR) Sud si autoritatile orasului si raionului Causeni au semnat recent contractul de finanțare in cadrul proiectului „Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Caușeni (etapa a II-a) și construcția sistemului de canalizare in sectorul Caușenii…

- La aproximativ zece ani de la ultima reabilitare, celebrul bastion din Timișoara are nevoie din nou de reparații. Finalizarea șantierului este unul dintre obiectivele asumate de CJ Timiș in vederea pregatirii orașului pentru preluarea funcției simbolice de Capitala Europeana a Culturii in 2023.

- Marți au inceput lucrarile la noul Centru Cultural și Educațional Kuncz, obiectiv asumat de Timișoara prin dosarul de candidatura la titlul de Capitala Europeana a Culturii. Noua cladire va avea parter și doua etaje. Investiția se ridica pe str. Satu Mare, nr. 1A, cu finantare in cadrul Programul Operațional…

- Chiar daca Timișoara a primit și cel de-al treilea tramvai nou din flota Bozankaya, socitetatea de transport local nu beneficiaza nici acum de o hala special dedicata pentru mentenanța acestora. Iar perspectivele ca aceasta sa fie finalizata nu sunt prea apropiate, municipalitatea a anunțat pe 18 ianuarie…

- Institutul National al Patrimoniului a deschis platforma https://tmi.patrimoniu.ro/acasa unde pot fi incarcate cererile de finantare pentru cele 4 subprograme ale Apelului 1/2022, pana la data de 1 februarie 2022. O finantare totala in valoare de 5.000.000 lei este disponibila pentru proiecte…

- Lucrarile de reabilitare a Turnului de Apa din Iosefin, unul dintre obiectivele majore ale proiectului Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023, au inceput din aceasta toamna. Stadiul lucrarilor se apropie de 10 la suta. In acest moment se lucreaza atat in interior, cat și in exterior la consolidarea…