Centrul Cultural Județean va fi desființat! Centrul Cultural Județean, condus de catre Araxy Negoșanu, se va desființa, se arata in raportul de activitate pentru un an al Consiliului Județean. „La aceasta data CCJ Argeș are un numar de 42 de posturi (1 manager, 13 funcții contractuale – personal administrativ, 28 funcții contractuale – personal artistic […]