- Astazi, la subsolul cladirii in care a fost sediul LSM, din cartierul Dorobanți, a fost deschis un centru de vaccinare. Are doar un flux, dar capacitatea zilnica de administrare a dozelor este de 90 de persoane. Aici, buzoienii se pot imuniza cu serul de la Moderna. Platforma pentru programarile la…

- La Chișinau va fi organizat primul centru de vaccinare impotriva COVID-19 din țara. Proiectul pilot, propus de Primarie, a fost aprobat de consilierii municipali. Autoritațile isi propun sa imunizeze zilnic pana la 600 de persoane, iar primii beneficiari vor fi cadrele didactice.

- Cinci centre noi de vaccinare vor fi disponibile pe platforma naționala pentru buzoienii care vor sa se inscrie pe listele de așteptare. Peste 9.000 de buzoieni s-au inscris pe platforma și așteapta acum sa fie vaccinați anti-COVID. Este vorba despre doua centre ale Armatei, care vor fi deschise și…

- In judetul Iasi vor fi amenajate noi centre de vaccinare pentru a raspunde interesului cetatenilor pentru campania de imunizare. Acestea vor functiona incepand de astazi in Bivolari, Deleni si Raducaneni. De asemenea, vor mai fi facute permutari si in privinta unui centru din municipiul Iasi care va…

- 1756 de persoane s-au programat, pe platforma online, pentru vaccinare anti-Covid, la noul centru din strada Nicolae Balcescu, in doar doua zile, anunța prefectul interimar, Adina Moiseanu, coordonatorul campaniei de vaccinare de la nivelul județului Buzau. Noul centru dedicat celor care vor fi vaccinați…

- Saptamana viitoare, in orașul Buzau, ar urma sa fie deschis inca un centru de vaccinare anti-COVID, in cladirea de pe Bulevardul Balcescu (fost sediu al DSP și al Crucii Roșii), unde sunt amenajate trei fluxuri, potrivit prefectului interimar, Adina Moiseanu. Aici vor fi folosite doze de vaccin AstraZeneca,…

- Autoritațile anunța un numar mai mare de persoane vaccinate anti-COVID, fața de cele programate, in prima zi din etapa a doua a campaniei, la nivelul județului Buzau. Pentru ieri, fusese estimat un numar de 420 de buzoieni pentru vaccinare, la cele șapte centre deschise in județ. „470 de buzoieni au…

- Un centru de vaccinare anti-COVID a fost amenajat in Complexul Studentesc Regie de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Acesta are 16 puncte pentru imunizare, iar ca sa devina funcțional mai are nevoie de aprobarea Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta. Autoritațile anunța ca pentru inceput,…