Un centru de vaccinare va fi amenajat luni, 21 iunie, in Biserica Neagra din Brasov. Anunțul a fost facut, joi, pe Facebook de Primaria Brașov. In cadrul acestui eveniment, vaccinarea se face fara programare, la alegere, cu unul dintre cele doua vaccinuri produse de Pfizer si Johnson&Johnson.„Liber la biserica!” este un eveniment dedicat enoriasilor si personalului ecumenic, indiferent de cult. Imunizarea in lacașul de cult va incepe luni și se va face intre orele 10.00 si 19.00.„Centrul de vaccinare va fi amenajat aici in altarul Bisericii Negre si, important este de stiut, ca cei care vin sa…