Centru de consiliere medicală privind vaccinarea anti Covid, la Polivalentă Un centru de consiliere medicala functioneaza, din aceasta saptamana, la Sala Polivalenta din Craiova, in cadrului Centrului C4 de vaccinare anti Covid. Directia de Sanatate Publica Dolj si Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova au incheiat un parteneriat cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor care au anumite situatii medicale, pentru a putea lua cea mai buna decizie in ceea ce privește indicația de vaccinare anti Covid, alegerea tipului de vaccin și a momentului vaccinarii. Informatia coerenta, cheia deciziei de vaccinare Pentru unii oameni, decizia de a se vaccina anti Covid… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

