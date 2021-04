Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, primul centru de vaccinare drive-thru din Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului are loc la ora 14,00. Centrul de vaccinare drive-thru din Piata Constitutiei a fost deschis joi dimineata.…

- Presedintele Klaus Iohannis viziteaza, joi, primul centru de vaccinare drive-thru din Bucuresti, organizat in Piata Constitutiei. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita sefului statului va avea loc la ora 14,00. Centrul de vaccinare drive-thru din Piata Constitutiei a…

- Noi centre de vaccinare din mașina se deschid in aceste zile in marile orașe. Un astfel de centru funcționeaza de ieri la Arad, iar astazi incepe vaccinarea drive-through și in București, dupa acțiuni similare la Deva sau Cluj-Napoca. In Capitala, centrul de vaccinare din mașina va fi deschis in Piața…

- Vaccinare din mașina, in Piața Constituției din Capitala Coada la primul centru de vaccinare drive through din București cu o ora înainte de deschiderea centrului. Foto: Alex Lancuzov Noi centre de vaccinare din mașina se deschid în aceste zile în marile orașe. Un astfel…

- Primul centru de vaccinare de tip drive-through din Bucuresti se deschide, joi, in Piata Constitutie si va avea patru fluxuri. Centrul va functiona zilnic, in intervalul orar 08.00-20.00, iar personal specializat va administra serul produs de Pfizer.

- Aradenii vor putea sa se vaccineze direct in masina si fara programare Foto: facebook/Ro Vaccinare. De mâine, bucurestenii vor putea sa se vaccineze, si ei, direct în masina si fara programare, în Piata Constitutiei. Locuitorii din Arad au la dispozitie, înca…

- Județul Harghita este de cateva saptamani in coada clasamentului național in ceea ce privește incidența cazurilor de COVID, iar interesul localnicilor pentru vaccinare este mai scazut. Și pentru ca in centrele de vaccinare sunt in permanența locuri disponibile cu Moderna și Astra Zeneca, iar lista de…

- Și la Timișoara va exista un centru drive-thru, unde oamenii se vor putea vaccina anti-Covid direct din mașina, fara programare. Autoritațile locale au discutat despre un asemenea centru, insa nu au inca o locație exacta. In țara vor fi deschise mai multe astfel de locații pana la finalul lunii aprilie.