Centrele de impozite și taxe din întreaga țară și-au deschis porțile: Cum poți achita dările Centrele de impozite și taxe din intreaga țara și-au deschis porțile: Cum poți achita darile Centrele de impozite și taxe din intreaga țara și-au deschis porțile: Cum poți achita darile In prima zi oficiala de munca din noul an, 2024, romanii din intreaga țara , au inceput sa se indrepte spre centrele de impozite și taxe pentru a-și achita obligațiile fiscale pentru anul in curs. Cei care aleg sa-și achite […] Centrele de impozite și taxe din intreaga țara și-au deschis porțile: Cum poți achita darile Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Incepand de astazi, 3 ianuarie, romanii iși pot achita darile pentru noul an. Centrele de impozite și taxe din intreaga țara și-au deschis porțile, dar bucureștenii s-au inghesuit de la primele ore sa-și plateasca impozitul pe casa, mașina sau sa-și achite locul de parcare.Vacanța prilejuita cu ocazia…

