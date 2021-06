Centre de vaccinare pentru cei care au bilete la meciul Franţa – Elveţia Suporterii care vor asista la optimea de finala a Euro-2020 Franta – Elvetia, luni, pe Arena Nationala, se pot vaccina in ziua meciului, incepand cu ora 10:00, la centrul de vaccinare de langa stadion sau la alte centre. Biletele achizitionate dupa data de 22 iunie, parte din cota suplimentara pana la 50 la suta din capacitatea stadionului, pot fi folosite de persoane vaccinate impotriva virusului Sars-CoV-2. Conform procedurii, persoanele care sunt vaccinate impotriva covid-19 si nu au schema completa de vaccinare trebuie sa prezinte si rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

