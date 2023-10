Centrala nucleară din Slovenia a fost închisă din cauza unei scurgeri în incinta de izolare „Centrala nucleara de la Krsko a fost oprita astazi, la ora 05:30 (06.30 ora Romaniei), si a fost plasata in modul de siguranta reprezentat de asa-numita stare de asteptare la cald”, a precizat compania. Echipe de experti au inceput sa lucreze pentru a depista locul scurgerii, a precizat compania, adaugand ca va putea estima timpul pentru reparatii si repornirea centralei dupa ce va fi gasita sursa scurgerii. Joi, conducerea centralei NEK a semnalat ca ar putea inchide-o dupa ce a observat scurgerea din sistemul primar in incinta de izolare, chiar daca scurgerea era sub limitele specificatiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

