Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia manifestarilor inițiate de Ministerul Apelor si Padurilor, elevii Liceului Tehnologic Jidvei au participat la activitatea extrașcolara – „Fii alaturi de noi, participa la luna plantarii arborilor!” Cu aceasta ocazie, elevii Liceului Tehnologic Jidvei, coordonați de director profesor Stan Carmen,…

- In judetul Vaslui, astazi, se planteaza Padurea Centenar – ce marcheaza implinirea a 100 de ani de la unirea Republicii Democrate Moldovenesti cu Regatul Romaniei. Actiunea de desfasoara pe ambele maluri ale Prutului. La actiune participa si ministrul apelor si padurilor din Romania, Ioan Denes: http://radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/17-apr-rdj-12-Ioan-Denes.mp3…

- Despre proaspatul demis din functia de secretar de stat in Ministerul Apelor si Padurilor, Istrate Stetco, au aparut de-a lungul timpului, in presa centrala in special, multe informatii controversate. Cel care a luptat impotriva bistriteanului, Catalin Tobescu, ce intre timp a devenit consilierul ministrului…

- Hidrologii au emis, azi, 8 martie avertizari Cod galben de inundatii, valabile pana vineri (9 martie) seara pe rauri din 15 bazine hidrografice. Avertizarea hidrologilor vizeaza și un rau din județul Satu Mare. Este vorba despre cursul inferior al raului Crasna. Atentionarea a fost transmisa catre:…

- Alimentarea cu apa potabila a orașului Pucioasa și comunele Branesti, Vulcana Bai, Vulcana Pandele si Doicesti, ramane o prioritate stringent pe agenda de lucru a administrației orașului Pucioasa dar și pe agenda de lucru a deputatului PSD, Corneliu Ștefan. Deputatul PSD Dambovița, Corneliu Ștefan…

- Fostul ministru Doina Pana i-a urat mult succes in noua funcție lui Ioan Deneș și l-a asigurat de intreg sprijinul domniei sale, ca deputat in Parlamenul Romaniei. „Preiau astazi un portofoliu extrem de important pentru Romania. Inființarea acestui minister a fost considerata o prioritate…

- Ioan Denes, propunerea PSD pentru Ministerul Apelor si Padurilor, a lucrat ca electrician la CFR pe timpul facultatii, apoi a fost profesor la un centru de plasament si a condus doua societati comerciale inainte de a ajunge in Parlament, in 2012.