- Subvarianta BA.2.75 a tulpinii Omicron, cunoscuta sub numele de Centaurus, nu provoaca forme mai grave de COVID-19, insa se poate transmite mai ușor pentru ca are capacitatea sa ocoleasca imunitatea obținuta prin trecerea prin boala sau vaccinare, a explicat pentru News.ro Ștefan Dascalu, cercetator…

- Cazurile severe de COVID-19 duc in timp la tulburari cognitive echivalente cu imbatranirea cu 20 de ani, arata un nou studiu realizat de cercetatorii britanici, scrie SkyNews. „Este foarte posibil ca unele dintre aceste persoane sa nu se mai recupereze niciodata pe deplin”, a avertizat un profesor din…

- Un studiu realizat de cercetatorii sud-africani, prezentat de The Jurusalem Post, arata cum pot subvariantele BA.4 și BA.5 ale variantei coronavirusului Omicron sa declanșeze un nou val de infecție Covid-19. Cele doua subvariante ale Omicron pot ”ocoli” suficient anticorpii dobandiți printr-o infecție…

