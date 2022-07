Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete din comuna Fantanele campioane naționale la haltere au fost premiate de primarul Vasile Hij. Edilul a apreciat munca lor și a aratat ca cele doua campioane fac cinste comunei. ”Astazi am avut placerea sa pot premia aceste doua fete care fac cinste comunei Fantanele. Fiind componente a clubului…

- In perioada 21 iunie – 15 iulie 2022, Direcția pentru Agricultura Județeana Suceava va prelua cererile de inscriere in Programul de susținere a culturii de cartofi de consum, conform Hotararii 782/2022 privind aprobarea schemei „ Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției…

- In timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Cornu Luncii, un barbat de 51 de ani din județul Tulcea a parasit partea carosabila, s-a izbit de un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. Din accident a rezultat ranirea a doi pasageri din autoturism, care au fost transportați cu ambulanța la spital…

- Joi seara, un echipaj de poliție din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, in timp ce se aflau in serviciul de patrulare si control al traficului rutier pe strada Unirii din Vatra Dornei, in cadrul unei actiuni proprii pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenta…

- Incident comic in centrul Iasului, in noaptea de joi spre vineri. Un iesean care a oprit la magazinul nonstop de la Casa Studentilor si a lasat cheile in contactul autoutilitarei parcate, a avut surpriza sa ii fie furata sub ochiilor. Proprietarul statea de vorba cu alti doi amici intalniti in fata…

- Un BMW a fost manjit cu faina si oua, pe o strada din centrul orasului Husi, judetul Vaslui, iar masina a ramas asa aproape toata ziua, trecatorii comentand amuzanti peisajul neobisnuit: "La ce preturi sunt acum, ca sa arunci faina si ouale e chiar ceva urat"Autoturismul a fost tinta unui atac nocturn…

- Concert cameral la Teiuș, susținut de Cvartetul de coarde al județului Alba. Eveniment cultural organizat de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Concert cameral la Teiuș, susținut de Cvartetul de coarde al județului Alba. Eveniment cultural organizat de Centrul de Cultura „Augustin Bena” Centrul de Cultura…

- Sambata seara in timp ce polițiștii SPR 7 Malini efectuau serviciul de patrulare pe raza de competența, au oprit pentru control pe DJ 209 A, autoutilitara condusa de un barbat de 36 ani, din sat Dumbrava, comuna Cornu Luncii. Intrucat șoferul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest,…