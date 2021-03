Stiri pe aceeasi tema

- Un vas cu navigatori romani a fost rapit in largul coastelor statului Benin, mai exact in Golful Guineea. Ministerul Afacerilor Externe a convocat de urgența celula de criza. Presa internaționala a transmis ca rapirea vasului cu navigatori romani a avut loc joi, 11 martie, in largul coastelor statului…

- 15 marinari au fost rapiti de pirati de la bordul navei “Davide B” – pavilion Malta, in Golful Guineea, acestia facand parte dintr-un echipaj format din 21 de persoane, printre care si cetateni romani, a declarat, vineri, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihalcioiu. Presa internaționala…

- Conform Dryad Global, cisterna Davide B, construita in 2016, de 19.800 dwt, operata de compania olandeza De Poli Shipmanagement, a fost capturata de 9 barbați inarmați. Nava are un echipaj de 21 de persoane, format din cetațeni ucraineni, romani și filipinezi.De Poli a confirmat ca 15 membri au fost…

- O celula de criza interinstitutionala a fost convocata pentru a analiza si verifica informatiile potrivit carora, joi, ar fi fost rapiti mai multi navigatori de pe vasul "Davide B", in largul coastelor statului Benin, in componenta echipajului fiind si cetateni romani, arata Ministerul Afacerilor Externe…

- Cincisprezece marinari au fost rapiti de pirati in Golful Guineea de la bordul unui petrolier sub pavilion olandez, iar printre membrii echipajului, care numara 21 de persoane, se afla si navigatori romani. Deocamdata nu stie daca sau cati marinari romani au fost rapiti. Alți șase navigatori ai navei…

- Nicio persoana cu varsta peste 65 de ani nu se va putea programa pentru vaccinare pana in data de 15 martie, a anunțat medicul Valeriu Gheorghița intr-o conferința de presa. Informația, coroborata cu plafinicarea aprovizionarii cu vaccin in Romania arata ca aceasta criza se prelungește pana la 1 aprilie.…

- Antrenorul roman Marius Sumudica are șansa razbunarii impotriva fostei sale echipe Gaziantep, de unde a fost demis, dupa ce a reușit sa o aduca pe podiumul campionatului Turciei. Șumudica a ajuns la un acord cu gruparea Caykur Rizespor pe care o preia de pe locul 16 in SuperLig, informeaza presa turca,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) face cu o zi inainte de finalul anului ceea ce ar fi trebuit sa inceapa cu mai mult timp inainte. Anunța printr-un comunicat de presa ca peste o zi, piața energiei se liberalizeaza complet, iar consumatorii casnici ar trebui sa incheie…