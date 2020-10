Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat pentru VIVA, Neti Sandu a dezvaluit ca mulți stiliști și-au dorit sa-i schimbe look-ul și nu s-a aratat deloc impotriva unei schimbari de look. A avut, insa, o singura condiție: ca noua coafura sa-i vina mai bine. A incercat sa-și lase și parul mai lung, și-a schimbat și coafura,…

- Editia din acest an a MTV Video Music Awards a avut loc, duminica, la New York, insa pandemia de coronavirus a schimbat desfasuratorul clasic al evenimentului. Spre deosebire de locatia obisnuita, Barclays Center, artistii au urcat pe scena in diferite locatii, fara audienta. In centrul atenției a fost…

- Anca Dumitra este una dintre cele mai indragite actrițe din Las Fierbinți, rolul Gianinei facand senzație la fiecare apariție. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a dezvaluit ca in prezent nu este implicata in nicio relație cu un barbat, insa, viseaza la o familie numeroasa.In…

- Madonna a implinit zilele trecute 62 de ani și a sarbatorit in Jamaica, alaturi de iubitul ei de 27 de ani, Ahlamalik Williams. Vedeta a fost criticata de fani pentru ca nu a respectat regulile de distanțare in timpul petrecerii și nu a purtat masca de protecție, potrivit DailyMail, citat de libertatea.ro.…

- Margherita de la Clejani și-a uluit fanii cu o apariție la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Vedeta a a fost fotografiata intr-o ipostaza surprinzatoare, iar imaginile au ajuns pe Instagram și au facut senzație. Mulți s-au intrebat ce semnificație au simbolurile misterioase pe care le poarta Margherita…

- Fundașul stanga Vitaliy Mykolenko (21 de ani), unul dintre cei mai promițatori jucatori ai lui Dinamo Kyev, ar putea ajunge in Serie A. Calciomercato titreaza „Milan-Inter, derby pentru Mykolenko”, spunand ca cele doua echipe din Milano sunt extrem de interesante de fundașul ucrainean. Potrivit italienilor…

- Fotbalistul Mihai Raduț a vorbit intr-un interviu despre perioada petrecuta la FCSB, printre altele amintind și despre relația cu Gina Pistol care, se pare, i-a cam pus bețe in roate carierei sale sportive. Mihai Raduț, in varsta de 30 de ani, a povestit ca Gigi Becali, patron al FCSB, nu-l lasa sa…