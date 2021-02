Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) inainteaza Guvernului si Parlamentului, in contextul pregatirilor pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2021, mai multe propuneri, printre care cresterea fondului de burse studentesti si a subventiei pentru camine si cantine…

- Varstnicii de peste 65 de ani, categoria cea mai vulnerabila la efectele COVID-19, au, teoretic, numeroase opțiuni pentru a se inscrie la vaccinare, se arata intr-un comunicat dat marți seara de catre Comitetul interministerial privind vaccinarea. La o privire mai atenta, insa, puține dintre aceste…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul III 2020 a fost de 95,0 mii, cheltuielile acestora insumand 190,4 milioane lei, potrivit INS. Afacerile (inclusiv participarea la congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii) au reprezentat principalul…

- Pierre Webo susține ca a primit mesaje insultatoare din Romania și ca a avut nevoie de ajutorul unui medic pentru a putea dormi dupa incidentul rasist in care a fost implicat Sebastian Coltescu. Webo, in varsta de 38 de ani, a declarat ca zilele de la incident au fost „cele mai dificile” din cariera…

- Gudni Bergsson, președintele federației de la Reykjavik, spune ca „victoria de la baraj ne va ajuta”. Jucatorii Islandei il cer inapoi pe Lars Lagerback, care a propulsat naționala alb-albastra spre „sferturile” Euro 2016. ...

- Mircea Titu Dobre (sursa foto: Marian Ilie/MEDIAFAX FOTO) Deputatul PRO Romania, Mircea Titus Dobre, candidat pentru un nou mandat, spune ca in acest al doilea val de carantinari ne aflam intr-o situație mult mai grava decat in primavara, din punct de vedere economic, pentru ca firmele nu vor mai primi…

- Expert: Fiecare familie va plati 200 de lei pe luna in plus la gaze, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit Fiecare familie din Romania va plati 200 de lei in plus pe luna, prin tarifele de distributie, pentru ca alti consumatori sa se racordeze gratuit la reteaua de gaze, a declarat Dumitru…

- Din ce in ce mai multe societati comerciale care activeaza in domeniul retailului nealimentar intra in faliment, aflate in imposibilitatea de a mai rezista pe piata, potrivit unui comunicat al Organizatiei Patronale a Retailerilor din Romania, Roretail, remis, miercuri, AGERPRES.