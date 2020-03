Stiri pe aceeasi tema

- 16 milioane de oameni sunt in carantina in Italia, adica un sfert din populația țarii. Guvernul a luat aceasta decizie pentru a limita raspandirea noului coronavirus, care a ucis pana acum in peninsula 366 de persoane.

- Trei persoane din județul Bistrița-Nasaud, care au calatorit cu același autocar in care s-a aflat și barbatul de 71 de ani din Suceava infectat cu coronavirus, au fost și ele testate, rezultatele in cazul lor fiind negative, potrivit informațiilor date publicitații vineri seara de Instituția Prefectului…

- Mai bine imi sta copilul acasa, daca se imbolnavește de coronavirus? Cam așa au gandit parinții elevilor unei școli din Botoșani, care și-au retras copiii din cauza unei colege recent revenita din Italia. Deși fata nu a fost intr-o zona de risc și nici nu este bolnava, s-a trezit singura in sala de…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.

- Virusul Covid-19 se raspandește vertiginos in Italia și face noi victime. In ultimele 24 de ore, patru italieni au decedat, bilanțul ridicandu-se astfel la 21 de morți și 889 de persoane infectate.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 470 in Italia. In Romania a fost confirmat primul caz de coronavirus. Cele mai afectate zone din Italia raman in continuare regiunile Lombardia...

- Aproximativ 300 de persoane din localitatea Mironu, din comuna Valea Moldovei, s-au intors in cursul zilelor de duminica și luni din Italia, de teama noului coronavirus. Primarul din Valea Moldovei, Constantin Moroșan, a declarat, ieri, ca este vorba despre localnici din comunitatea de romi din ...

- Epidemia de coronavirus e de neoprit si tot mai aproape de Romania! Bilantul alarmant din Italia a crescut in cateva ore la peste 130 de cazuri si trei morti! E tara cu cea mai mare comunitate de romani, iar cateva sute fug zilnic din mijlocul focarului, spre Romania. Un autocar plin este chiar acum…