- ”Țeparul” Traian Onuc și Pavel Jașcau sunt cercetați pentru alte inșelaciuni cu apartamente inexistente in blocurile pe care Onuc le-a ridicat fara autorizație. In data de 20 aprilie a.c., in urma activitaților de cercetare efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. 16 persoane sunt suspectate ca au inregistrat in contabilitate facturi fictive si au produs un prejudiciu de 6 milioane de lei.”Astazi, 12 aprilie, politistii Directiei de Investigare…

- O femeie de 43 de ani din localitatea prahoveana Meri a ajuns la spital, dupa ce a fost muscata in zona fetei de un caine. Proprietarul cainelui a fost amendat de politisti cu 500 de lei, informeaza Agerpres. Politistii au fost sesizati de fiul femeii. In timp ce se deplasa pe o strada din satul Meri,…

- Un barbat care are retard si tulburari de comportament a fost exploatat, timp de cinci ani, prin munca, anchetatorii prahoveni deschizand in acest caz un dosar penal pentru trafic de persoane.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Politistii din Arges continua cercetarile in cazul turistilor surprinsi de doua avalanse mari la cabana Capra din Fagaras, fiind deschis un dosar penal pentru inselaciune. Intre timp, s-a stabilit identitatea persoanelor aflate la cabana si au fost identificate 14 masini, care nu au putut fi scoase…

- Anchetatorii argeseni au deschis un dosar penal dupa ce 60 de persoane au ramas blocate la Cabana Capra de pe Transfagarasan dupa producerea unei avalanse. Turistii au ignorat restricțiile și, pentru a ajunge la cabana au folosit un drum inchis circulatiei inca din luna octombrie.

