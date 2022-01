Celebrul Oliver Stone – cel care, printre altele, a regizat și controversatul film despre asasinarea lui Kennedy – l-a intervievat pe fostul președinte al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaiev. Interviul a fost facut pentru o noua serie de filme de opt ore, care a fost criticata și considerata o contribuție la cultul personalitații liderului. Potrivit The Guardian , in filmul Qazaq: History of the Golden Man, Stone folosește aceeași abordare non-conflictuala pentru intervievarea autocraților, care l-a facut favoritul lui Vladimir Putin, fostul președinte al Ucrainei Viktor Ianukovici și al altora…