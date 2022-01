Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american John Malkovich, al carui certificat sanitar pentru Covid-19 a expirat, nu a mai avut acces in apartamentul de lux pe care il rezervase intr-un renumit hotel din Venetia, au anuntat miercuri mai multe instituții mass-media italiene, citate de AFP și Agerpres.

- Tribunalul UE a suspendat pe data de 5 noiembrie 2021 decizia biroului Parlamentului European prin care era condiționata intrarea in instituția europeana a oricarei persoane, inclusiv a europarlamentarilor, de deținerea unui certificat verde, dupa cum se arata intr-un comunicat al europarlamentarului…

- Senatul francez, dominat de opozitia de dreapta, a refuzat joi sa prelungeasca utilizarea ”permisului sanitar” impotriva epidemiei de coronavirus pana la 31 iulie 2022, creand o situatie de impas cu majoritatea presedintelui Emmanuel Macron. Senatul a decis cu 158 de voturi impotriva a 106 sa nu prelungeasca…

- Accesul in sediile instanțelor și parchetelor nu se face in baza certificatului verde deoarece noile restricții stabilite de autoritați nu vizeaza activitatea acestora, anunța Biroul de informare publica și relații cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Precizarile au aparut…