- Dupa o relație de iubire de mai bine de 5 ani și o cerere in casatorie, chiar de Anul Nou, in fața a mii de oameni, romanca noastra și DJ-ul numarul 1 al Americii se vor casatori in Ibiza. Cei doi au fixat data nunții pentru 1 iunie, anul viitor, la Ibiza, pentru care au inchiriat un intreg resort,…

- Michelle Obama are toate motivele din lume sa fie in topul celor mai iubite Prime Doamne, avand harul de a reuși sa fie mereu aproape de oameni prin vorbe, gesturi și fapte. Ei bine, pentru a intari argumentul, soția lui Barack Obama, fostul președinte al Americii, a publicat pe contul sau de Instagram…

- Ce s-a intamplat azi, 28 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 28 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Pe data de 28 aprilie 1945 a murit Benito Mussolini, conducatorul Italiei fasciste28. La data de 28 aprilie 1937 s-a nascut Saddam…

- Prima vizita de stat a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron si a sotiei sale, Brigitte, in SUA, iar cele doua prime-doamne s-au intrecut pe ele in alegerea tinutelor pentru un astfel de moment memorabil.

- Jenny Paulson este o romanca extrem de bogata, care traiește in Statele Unite. este prietena cu președintele Donald Trump și traiește intr-un lux cum doar in filme se vede. Povestea romancei Jenny Paulson este una demna de scenariul unui film. Este considerata, in prezent, cea mai bogata romanca din…

- Va fi o zi plina de emotii pentru noi, fiindca doua romance vor juca in primul tur la Miami. Irina Begu si Monica Niculescu vor avea parte de meciuri interesante, acesta incercand sa faca pasul catre turul doi. Prima va intra in joc Monica Niculescu. Aceasta va juca pe terenul 9 cu sportiva din Kazahstan,…

- Vorbim despre Jenny Paulson. O doamna mai putin cunoscuta in lumea mondena, care este casatorita cu un miliardar american. Donald Trump are legaturi de prietenie cu familia Paulson, iar romanca noastra, Jenny Paulson, este cea care l-a convins pe actualul presedinte al Americii sa candideze si chiar…