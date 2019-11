Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a fost decorat de catre președintele Romaniei, Klaus-Werner Iohannis, cu Medalia Aniversara Centenarul Marii Uniri. Inalta distincție a fost acordata muzeului albaiulian in semn de apreciere pentru efortul depus in vederea pastrarii memoriei evenimentelor și participanților…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca interventia in Orientul Mijlociu a fost "cea mai proasta decizie din istoria SUA", la trei zile dupa ce a anuntat retragerea trupelor americane din sectoare apropiate de frontiera turca din nordul Siriei, relateaza AFP."SUA nu ar fi trebuit…

- Congresul SUA il ameninta pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ca va plati "foarte scump" pentru ofensiva declansata impotriva trupelor kurde din Siria, aliate Washingtonului, a avertizat miercuri senatorul republican Lindsey Graham, potrivit Le Figaro."Rugati-va pentru aliatii nostrii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca nu va lega mult-asteptatul acord comercial cu China de dorinta exprimata public ca Beijingul sa il investigheze pe fostul vicepresedinte Joe Biden, posibilul sau rival in alegerile prezidentiale din 2020, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump a spus joi ca discuțiile despre arsenalul nuclear, planificate cu Phenianul, vor fi în continuare ținute, în ciuda ultimelor teste cu racheta ale statului nord corean scrie, CNA. "Ei vor sa discute, așa ca vom discuta cu ei", a spus Trump…

- Presedintele american Donald Trump a facut marti elogiul premierului italian demisionar Giuseppe Conte, exprimandu-si speranta, in toiul tratativelor politice de la Roma, ca acesta se va mentine in functie, informeaza AGERPRES.Citește și: Traian Basescu, semnal pentru Rareș Bogdan și PNL:…

- Presedintele american Donald Trump a pus capat luni speculatiilor privind locul unde se va desfasura viitorul summit al G7: "Va fi probabil Miami", a spus el la Biarritz, in sudul Frantei, unde a avut loc summitul de anul acesta, transmite DPA.In legatura cu alegerea pentru intrunirea din…