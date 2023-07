Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile elene au ordonat miercuri evacuarea locuitorilor de la periferia a doua orase din centrul Greciei, Volos si Lamia, unde noi incendii au izbucnit in cursul zilei, au declarat surse oficiale, relateaza AFP, conform Agerpres.Potrivit serviciilor de urgenta, flacarile s-au apropiat de Volos…

- Mii de turiști au fost evacuați in ultimele ore din Rodos, insula care arde de o saptamana deja. Printre ei sunt și 30 de turiști romani care erau acolo in vacanța. In aceasta dimineața, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri romani. Situația este dramatica și in Corfu, unde au izbucnit noi focare…

- Imagini apocaliptice din Grecia vin și in aceasta vara, dupa ce țara este din nou devastata de incendii. Temperaturile ridicate și vantul puternic ingreuneaza tot mai mult intervenția pompierilor, care lupta din greu sa opreasca raspandirea flacarilor, dar și sa stinga incendiile. Cati pompieri romani…

- Pe insula Rodos, incendiile abia mai pot fi localizate. Flacarile uriașe au invaluit sate și orașe, iar autoritațile de acolo au cerut evacuarea de urgența. In imaginile surprinse pe strazi se vad sute de turiști și localnici panicați care așteaptau sa fie preluați de pe insula.Pana in prezent, peste…

- Joi au sosit primele vești bune din Grecia, unde sute de pompieri, inclusiv din Romania, lupta cu incendiile. Focarul din Corint a fost stins complet, in timp ce in apropierea Atenei, flacarile sunt sub control. Cele mai mari probleme sunt acum pe insula Rhodos, unde focul nu poate fi inca stapanit…

- Romania trimite astazi inca un echipaj de pompieri pentru stingerea incendiilor din Republica Elena Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Guvernul Romaniei, premierul Marcel Ciolacu a convocat aseara, in sistem hibrid, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta CNSU , pentru a aproba…

- Valul de canicula care a lovit Europa a adus incendii uriașe de vegetație in Grecia. Mii de hectare de vegetație uscata s-au aprins, iar flacarile au ajuns sa aiba cațiva metri inalțime. Flacarile se apropie de Atena. Autoritațile elene au cerut sprijin internațional pentru a putea lupta cu flacarile…